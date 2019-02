Man met mes berooft The Read Shop aan het Cassandraplein in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man, gewapend met een mes, heeft vrijdagavond The Read Shop aan het Cassandraplein in Eindhoven overvallen. Hij is ervandoor gegaan met een onbekend geldbedrag.

De boekenwinkel deelt een ruimte met een filiaal van Albert Heijn. De overvaller is niet in de supermarkt geweest. Ook raakte er niemand gewond bij de overval.

De dader is een donkere man met een lang postuur. Hij is gekleed in zwarte kleren en is er te voet vandoor gegaan.

In het winkelcentrum aan het Cassandraplein in Eindhoven worden vaker winkels overvallen. Zo werd de Gall & Gall begin vorig jaar overvallen door twee gewapende mannen. Ook de boekenshop die nu het doelwit was, werd al eerder overvallen. De daders raakten toen in gevecht met de medewerkers en gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor.