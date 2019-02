PSV Vrouwen onderuit tegen aartsrivaal Ajax: einde aan ongeslagen reeks

AMSTERDAM - PSV is vrijdagavond in de Eredivisie Vrouwen tegen de tweede nederlaag van het seizoen aangelopen. De Eindhovense ploeg ging op bezoek bij Ajax met 2-0 onderuit. Dat betekende het einde van een reeks van veertien competitieduels zonder verlies.

Ajax, de nummer drie van de ranglijst, was in eigen huis verrassend de bovenliggende partij en kon dat via treffers van Eshley Bakker en Ellen Jansen ook in de eindstand laten zien. De Amsterdamse ploeg bracht het gat met koploper PSV daarmee terug tot negen punten.

Voor PSV Vrouwen was het pas de eerste nederlaag sinds 7 september van het vorige jaar. Op die dag had de Brabantse ploeg in Enschede het nakijken tegen FC Twente: 1-0. Daarna won PSV dertien duels en speelde er maar één gelijk: tegen FC Twente (3-3).