De brandweer beschadigde twee auto's onderweg naar een schoorsteenbrand De brandweer beschadigde twee auto's onderweg naar een schoorsteenbrand (foto: AS Media)

SCHIJNDEL - Terwijl de brandweer zicht haastte naar een schoorsteenbrand aan de Zandkantsestraat in Schijndel, beschadigde de hoogwerker twee geparkeerde auto’s in dezelfde straat. De zijkant van beide auto’s zit in de kreukels.

Geschreven door Linda Bak

De brandweer heeft eerst de brand geblust om vervolgens samen met de politie de schade op te nemen met de eigenaren van de auto’s. Schoorsteenbrand

De schoorsteenbrand kon snel verholpen worden. De brandweer heeft de schoorsteen schoongemaakt. De Zandkantsestraat werd even afgesloten door de politie maar is weer open. De brandweer bij de schoorsteenbrand (foto: AS Media)