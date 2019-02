Deel dit artikel:













Arrestatieteams vallen shishalounge binnen in Eindhoven De politie doet onderzoek in de shishalounge in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Arrestatieteams van de politie zijn vrijdag rond middernacht een shishalounge aan de Tongersestraat in Eindhoven binnengevallen. Dit gebeurde in verband met een ernstige mishandeling die donderdagochtend plaatsvond in de zaak.

Geschreven door Peter de Bekker

Twee klanten kregen toen klappen en raakten gewond. Arrestatie

Tijdens de actie van vrijdagavond is een 26-jarige Eindhovenaar opgepakt. Hij wordt verdacht van de mishandeling. Omdat bij de mishandeling wapens gezien zouden zijn, nam de politie geen risico en werd met arrestatieteams de shishalounge binnengegaan. De zaak is uitgebreid doorzocht.