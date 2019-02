NAC met gehandicapte voetballers in Bijzondere Eredivisie

BREDA - Voetbalclub NAC Breda gaat meedoen aan de Bijzondere Eredivisie. Door dit nieuwe initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) kunnen ook voetbaltalentjes met een handicap voortaan uitkomen voor een 'grote' club. Nu is het lokale G-voetbalteam het hoogst haalbare voor deze voetballers.

In Nederland wonen zo'n 250.000 gehandicapte kinderen en jongeren en niet veel van hen sporten. Zij staan volgens de NSGK 'vaak letterlijk en figuurlijk buitenspel'. "Terwijl het voor hen juist extra belangrijk is om te sporten, want sport versterkt de gezondheid, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Bovendien leer je door samen te sporten vriendjes en vriendinnetjes kennen. Dat is heel belangrijk voor een groep mensen die bovengemiddeld vaak eenzaam is."

Acht clubs

Door de introductie van de Bijzondere Eredivisie wordt het ook voor deze kwetsbare jonge mensen mogelijk om te dromen van voetballen voor een profclub. Acht clubs waaronder NAC, Ajax, De Graafschap en FC Groningen nemen elk een G-team uit hun regio onder hun hoede. Deze teams meten hun krachten in een meerjarige competitie. "Zo krijgen ook jongeren met een handicap de kans om het beste uit zichzelf te halen, te groeien en te schitteren."

Door deze competitie krijgt het G-voetbal volgens het NSGK 'een impuls'. "Niet alleen in kwaliteit, maar qua bekendheid. De start van de competitie wordt namelijk gevolgd in een tv-programma dat wordt uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO1.

Vanzelfsprekende plek

De Bijzondere Eredivisie komt er dankzij een bijdrage van de VriendenLoterij van bijna een miljoen euro. "Door de NSGK te steunen, hopen wij dat de Bijzondere Eredivisie, de nationale competitie voor G-voetballers, een vanzelfsprekende plek krijgt binnen de profclubs van de eredivisie en de amateurverenigingen in Nederland", legt Dorine Manson, managing director bij de VriendenLoterij, uit.

Het is de bedoeling dat deze nationale competitie voor G-voetballers volgend voetbalseizoen start, voor een periode van minimaal drie jaar. In die tijd worden sponsoren gezocht om er een blijvende competitie van te maken.

LEES OOK: Jannes tackelde de scheidsrechter en is nu heel beroemd door de G-dag van NAC