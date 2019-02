Lichtfestival Glow voor tonnen het schip in, oud-manager nam smeergeld aan

EINDHOVEN - Het Eindhovense lichtfestival Glow is voor tonnen benadeeld door een oud-manager die jarenlang een belangrijke rol speelde bij de organisatie van het evenement. De oud-manager, Robbert ten Caten uit Best, zou volgens de rechter ook smeergeld hebben aangenomen.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag. Ten Caten uit Best organiseerde onder meer in 2017 met zijn eenmanszaak een lichtfestival in Brescia (Italië). Dit ging buiten medeweten van zijn Eindhovense werkgever om, door wie hij juist naar Italië was gestuurd om zaken te doen namens Glow.

Ten Caten was sinds de eerste versie van Glow in 2006 als projectleider elf keer bij het festival betrokken. In 2017 gingen beide partijen uit elkaar na onenigheid over de uitgaven. Het daaropvolgende onderzoek bracht de misstanden aan het licht.

Op eigen houtje

Glow stapte onlangs naar de rechter en die stelde de Eindhovense stichting grotendeels in het gelijk. Ten Caten zou volgens Glow jarenlang smeergeld hebben ontvangen van een kunstenaarscollectief in ruil voor opdrachten. Het grootste bedrag, ruim twee ton, liep de Stichting Glow mis doordat Ten Caten op eigen houtje een lichtfestival in Italië organiseerde.

Ten Caten heeft inmiddels hoger beroep aangetekend. Noch de Stichting Glow, noch Ten Caten wil volgens de krant inhoudelijk op de zaak ingaan.