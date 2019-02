Jongen op scooter berooft vrouw (60) van schoudertas en neemt geld op met haar pinpas

BERGEN OP ZOOM - Een 60-jarige vrouw uit Sliedrecht is vrijdagmiddag op de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom beroofd van haar schoudertas. De vrouw liep rond vijf uur van haar werk naar haar auto toen een jongen op een scooter de tas van haar schouder rukte. De jongen ging er daarna vandoor in de richting van winkelcentrum De Zeeland aan de Markiezaatsweg.





Volgens de politie is de dader een getinte jongen van ongeveer 17 jaar. Hij droeg een blauw jack met een capuchon die de dader diep over zijn hoofd had getrokken. Aan de capuchon zit een bontkraag. De jongen reed op een lichtgrijze scooter.

Geld opgenomen

Toen de vrouw haar bank belde om haar pas te blokkeren, hoorde ze dat er al met haar pas geld was opgenomen. Dit is vermoedelijk gebeurd bij een supermarkt aan de Vogelaar. Hoeveel geld er is opgenomen, is niet bekend.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie zoekt nog getuigen en eventuele camerabeelden. Ook worden de camerabeelden van de geldautomaat opgevraagd.