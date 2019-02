Deel dit artikel:













Pakketbezorger beroofd door vier mannen in Tilburg, één verdachte aangehouden Foto: Toby de Kort

TILBURG - Een pakketbezorger is zaterdagochtend overvallen door vier mannen. Dat gebeurde rond het middaguur in de Mahlerstraat in Tilburg. Een van de daders bedreigde de pakketbezorger met een vuurwapen.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens een omstander is inmiddels een van de daders aangehouden. Daarbij zou een waarschuwingsschot zijn gelost. De politie maakt nog jacht op de andere drie daders. De daders zouden minstens één pakket hebben buitgemaakt. Vermoedelijk is er door de daders een bestelling op het bewuste adres gedaan en is het slachtoffer tijdens het bezorgen van het pakket overvallen. Niet gewond

Na de overval gingen de vier daders er te voet vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond. Agenten zoeken in de omgeving naar de daders. Volgens Burgernet waren de daders in het zwart gekleed. Twee daders zijn ongeveer 1,70 meter lang en droegen een capuchon. De politie adviseert het alarmnummer 112 te bellen bij het zien van de daders.