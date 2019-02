Pakketbezorger beroofd door vier mannen in Tilburg, jongen (15) aangehouden

De overval was rond het middaguur in de Mahlerstraat in Tilburg. De daders hebben een aantal mobiele telefoons buitgemaakt, meldt de politie. Vermoedelijk is er door de daders een bestelling op het bewuste adres gedaan en is het slachtoffer tijdens het bezorgen van het pakket overvallen.

Agenten kwamen de verdachten op het spoor op de Kapelmeesterlaan. Daar zagen ze personen die voldeden aan het signalement. Bij de achtervolging van die verdachten loste de politie een waarschuwingsschot. Vervolgens werd de 15-jarige jongen aangehouden.

Nog 3 verdachten spoorloos

De politie maakt nog jacht op de drie voortvluchtige daders. Volgens een Burgernet waren de daders in het zwart gekleed. Twee daders zijn ongeveer 1,70 meter lang en hun gezicht ging schuil onder een capuchon.