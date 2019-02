Deel dit artikel:













Anna Luna (21) zit bij laatste 20 van YouTube Beste Zangers: 'Heel erg spannend' De 21-jarige Eindhovense zit bij de beste twintig van YouTube Beste Zangers (foto: Anna Luna Verschuuren)

EINDHOVEN - De 21-jarige zangeres Anna Luna uit Eindhoven zit bij de laatste twintig kandidaten in de YouTube-auditie van televisieprogramma Beste Zangers. Als haar filmpje in de smaak valt bij de kijkers, mag ze misschien wel mee naar Ibiza voor de opnames van een speciale YouTube-aflevering in het nieuwe seizoen van Beste Zangers 2019.

Geschreven door Michelle Peters

In het populaire muziekprogramma van AVROTROS zingen bekende Nederlandse zangers en zangeressen voor elkaar. De afleveringen worden opgenomen op Ibiza. Zangeres Davina Michelle brak na het programma door met haar versie van 'Duurt te Lang'. 'Nieuwe Davina Michelle'

Dat hoopt de Brabantse Anna Luna ook te bereiken. Zingen doet ze al haar hele leven, dus toen de kans zich voordeed, nam ze meteen een video op. "Een paar maanden terug zag ik dat ze op Facebook op zoek waren naar de nieuwe Davina Michelle. Heel toevallig was ik met een nummer van haar bezig. Dus dat heb ik gewoon ingestuurd", vertelt ze aan Omroep Brabant. Met haar deelname hoopt ze ook wat bekendheid te krijgen. "Het liefst zing ik elke dag. Ik zou van zingen wel mijn werk willen maken." De twintig zangers en zangeressen moeten zorgen dat er om hun filmpjes flink wat reuring ontstaat. "Ze gaan kijken naar views, maar ook naar likes, reacties en stemmen", legt Anna Luna uit. "Ja, dat is echt heel erg spannend." Zes kandidaten worden uitgekozen om mee te gaan naar Ibiza met presentator Jan Smit. Zij mogen dan optreden op de echte set van het programma, mét de band. 1 maart wordt de uitslag bekendgemaakt.