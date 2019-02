Deel dit artikel:













Mathieu van der Poel opnieuw superieur, jacht op persoonlijk record geopend

LILLE - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft bij de Krawatencross in Lille laten zien waarom hij wereldkampioen is. Hij wint feilloos en jaagt op een persoonlijk record. Dit seizoen heeft hij nu 29 wedstrijden gewonnen. Zijn hoogste aantal overwinningen staat nu op 32, in seizoen 2017-2018.

Geschreven door Stijn van Mierlo

Van der Poel is de hele wedstrijd onaantastbaar gebleven. Hij pakte na een halve ronde al de voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Die voorsprong heeft hij beetje bij beetje weten uit te breiden. Door het wegvallen van voornaamste concurrent Quinten Hermans liep de voorsprong nog verder op. Zelfs een val van Van der Poel stootte hem niet van zijn eerste positie. "Ik was niet geconcentreerd genoeg en begon te schuiven. Toen ging ik tegen de grond", zegt hij na de rit tegen Sporza. Met de winst heeft hij ook de DDV-trofee binnengehaald. Michael Vanthourenhout werd tweede met 9 seconden achterstand en Toon Aerts derde met 13 seconden op Van der Poel. Foutjes

Ellenlang reed Van der Poel dus aan kop. "Dan sluipen er foutjes in, normaal gezien heb ik daar niet veel problemen mee. Ik wilde niet te hard gaan, met morgen in mijn achterhoofd." Morgen start hij namelijk in het Belgische Hoogstraten. En dus wordt het aftellen. Met nog slechts zes veldritten te gaan, is de kans zeker aanwezig dat Van der Poel zijn persoonlijke record aan diggelen rijdt. De eerstvolgende horde is dus morgen, zondag 10 februari in het Belgische Hoogstraten. De laatste veldrit van dit seizoen rijdt hij op 24 februari. Hij moet dus drie van de zes ritten winnen om zijn record te evenaren.