Lilian en Jan Marijnissen praten over vader-dochterrelatie op SP Vriendendag

In een intieme setting in cultuurpodium De Groene Engel werden vader en dochter ondervraagd door Wilfred Genee. De focus lag eens niet op de politiek, maar juist op de persoonlijke kant. Er werd gesproken over hoe ze naar elkaar kijken en wat hen bindt.

Lidmaatschap-light

En dat is best bijzonder, want de twee verschijnen niet vaak samen in de media, vertelt Lilian: "Het is mijn vader en dat wil ik eigenlijk graag zo houden." De bijeenkomst was voor een speciale groep mensen: Lilian's 'Vrienden voor Rechtvaardigheid': mensen die zich aangesloten hebben bij haar beweging. Een soort lidmaatschap-light. En dat zijn al aardig wat mensen. "Sinds wij in september zijn gestart hebben zich al meer dan 15.000 mensen zich aangemeld als vriend. In deze tijden waar mensen niet zo snel meer lid worden van een politieke partij is dat heel bijzonder. Maar ik vind het vooral heel leuk", licht de politica toe.

Jan uitte vooral het vertrouwen dat hij in zijn dochter heeft, hoewel dat aan het begin van haar politieke carrière wel anders was: "Toen ze net begon had ik wel zenuwen, maar dat is bij elke vader zo, dat heeft niets met politiek te maken. Je wilt het beste voor d'r." Inmiddels prijkt vooral trots: "Ik ben trots vanwege de teksten die ze uitspreekt, daar sta ik volkomen achter.

Volgens de politicus heeft zijn dochter zich aangepast aan de tijd. Het is in lijn met hoe de partij zich de afgelopen veertig jaar ontwikkeld heeft. We blijven opkomen voor gewone mensen, we hebben een visie op de toekomst, we weten wat we willen. Je moet dat in een eigentijds jasje steken, daar wens ik haar veel succes bij."