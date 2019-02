Willem II op achterstand tegen VVV Venlo in middenmootwedstrijd [LIVE]

VENLO - Willem II doet goede zaken als het weet te winnen op bezoek bij VVV Venlo. Bij een driepunter vestigen ze zich steviger in de middenmoot en kruipen ze richting de subtop. Omroep Brabant doet verslag van de wedstrijd. Volg de liveblog hieronder.

Rust in Venlo. Willem II gaat met een 1-0 achterstand de rust in, ondanks dat de Tilburgers een aantal aardige kansen kregen.

'45 Gele kaart voor Jerold Promes van VVV Venlo.

'43 Goal VVV Venlo! Spits Peniel Mlapa kopt de feilloze voorzet van Peter van Ooijen helemaal vrij binnen. 1-0 voor de Limburgers.





'42 Al een tijdje geen kansen meer gezien. De twee ploegen houden elkaar in evenwicht, zonder een duidelijk betere ploeg. Het is bijna rust.

'33 Geel voor Christian Kum van VVV omdat hij Dankerlui vasthoudt.

'30 Half uur gespeeld. Willem II heeft de bal vooral in bezit en dat ook voornamelijk aan de kant van VVV. Nu moeten ze nog wat meer kansen creëren. VVV Venlo dringt wel steeds meer aan.

'25 Willem II weet VVV goed onder druk te zetten en een aantal mogelijkheden te creëren. Maar doelman Unnerstall houdt de stand op 0-0.

'15 Gevaarlijke counter VVV. Wellenreuther voorkomt een doelpunt van de thuisploeg.

'10 Grote kans Willem II. Dit had een doelpunt moeten zijn. Mooie aanval die niet afgerond wordt door Daniel Crowley.

'3 De eerste aanval van Willem II loopt op niets uit. Dankerlui zet voor maar die wordt uitverdedigd.

'1 Er is afgetrapt. De wedstrijd is begonnen en Mlapa van VVV krijgt meteen een goede kans na 8 seconden, maar hij schiet naast.





Verslaggever Fabian Eijkhout is namens Omroep Brabant aanwezig in de Koel in Venlo. Nog een half uur tot de aftrap.





De opstellingen. De aftrap is om 20.45 uur.













Geen makkelijke opgave voor de Tilburgers. De laatste zes wedstrijden in Venlo werden niet gewonnen door Willem II. De laatste keer dat ze wél wonnen in Venlo, was op 14 december 1991.