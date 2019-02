Willem II treedt aan tegen VVV Venlo in middenmootwedstrijd [LIVE]

VENLO - Willem II doet goede zaken als het weet te winnen op bezoek bij VVV Venlo. Bij een driepunter vestigen ze zich steviger in de middenmoot en kruipen ze richting de subtop. Omroep Brabant doet verslag van de wedstrijd. Volg de liveblog hieronder.

Verslaggever Fabian Eijkhout is namens Omroep Brabant aanwezig in de Koel in Venlo. Nog een half uur tot de aftrap.





De opstellingen. De aftrap is om 20.45 uur.













Geen makkelijke opgave voor de Tilburgers. De laatste zes wedstrijden in Venlo werden niet gewonnen door Willem II. De laatste keer dat ze wél wonnen in Venlo, was op 14 december 1991.