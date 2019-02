Willem II verliest in Venlo en raakt aansluiting met subtop kwijt

VENLO - Willem II heeft verloren op bezoek bij VVV Venlo. Het werd 2-1 en daardoor blijven de Tilburgers op de negende plek in de eredivisie staan. Morgen kunnen ze echter nog zakken op de ranglijst als concurrenten ADO Den Haag en Fortuna Sittard nog in actie komen.

Beide ploegen gingen de hele negentig minuten gelijk op. De eerste kansen werden gecreëerd door de Tilburgers, maar die lieten ze onbenut. Vlak voor rust, in de 43ste minuut, kopte Peniel Mlapa de bal achter Willem II-doelman Wellenreuther.

Maar de uitploeg revancheerde zich met een goede zet van coach Adrie Koster. Hij bracht Vangelis Pavlidis in de ploeg die twee minuten later naar de grond werd gebracht in het strafschopgebied. Vervolgens schoof Daniel Crowley de bal feilloos binnen vanuit de penalty.

Toch was het de thuisploeg die er met de overwinning en de belangrijke drie punten vandoor ging. Het was wederom Mlapa die de bal tegen de touwen kreeg. Na een steekballetje van Peter van Ooijen schoot de spits raak.

Mooie mijlpaal

Geen vreugde bij de Tilburgers dus. Tóch is er een mooie mijlpaal bereikt vanavond. Crowley maakte met de benutte penalty de 2000ste goal voor Willem II in de eredivisie.

De volgende opgave is Vitesse. Daar speelt Willem II volgende week zaterdag om 20.45 uur in het Gelredome.