Gewapende overval op Albert Heijn in Helmond, dader op de vlucht Bij de overval raakte niemand gewond. Foto: Harrie Grijseels/ SQ Vision

HELMOND - De Albert Heijn aan de Brouwhorst in Helmond is zaterdagavond overvallen door een gewapende man. Er is nog niemand aangehouden. Er raakte volgens de politie niemand gewond.

Geschreven door Christel van der Meer

De supermarkt in winkelcentrum de Brouwhorst werd rond acht uur overvallen. De verdachte had een wapen bij zich en dwong een medewerkster geld aan hem te geven. Met wat voor wapen hij dreigde, is niet bekend. Signalement

De man ging er vervolgens te voet vandoor, de wijk Brouwhuis in. Het gaat volgens een Burgernetbericht om een negroïde man van rond de 25 jaar oud. Hij is 1,80 meter lang en droeg een blauw vest met witte strepen. De politie doet onderzoek bij de supermarkt en in de omgeving van het winkel.