Man neergestoken in Rosmalen, slachtoffer gewond naar het ziekenhuis gebracht Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. (Foto: Bart Meesters)

ROSMALEN - Een politie heeft zaterdagavond rond kwart voor negen een man met een steekwond gevonden op de Peter de Gorterstraat in Rosmalen. De politie weet niet precies wat er is gebeurd. Er is geen dader opgepakt.

Geschreven door Rebecca Seunis

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de zaak.