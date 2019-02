Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Luizenmoeder is terug: Volkert’s grappigste momenten van vorig seizoen [VIDEO’S] Weer genieten van het tweede seizoen van De Luizenmoeder met onder andere Henry van Loon als conciërge Volkert en Leny Breederveld als Helma, de recalcitrante juf van groep 7

OIRSCHOT - Het eerste seizoen van De Luizenmoeder was een ongelooflijk succes. Vanaf zondagavond kunnen kijkers eindelijk weer genieten van nieuwe afleveringen over basisschool De Klimop. We lagen vorig jaar massaal dubbel om onder andere conciërge Volkert, gespeeld door acteur en cabaretier Henry van Loon uit Oirschot. Daarom ter ere van het nieuwe seizoen een compilatie van Volkert’s meest grappige momenten.

Geschreven door Rebecca Seunis

‘Dat zeiden de Nazi’s ook’ ‘Hij is heel goed met kinderen’ ‘Dat moet pijn gedaan hebben’

Een voorproefje van het tweede seizoen zie je hieronder. Uiteraard is conciërge Volkert er ook weer bij. [instagram:https://www.instagram.com/p/BtD86JYBZrG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again ]