De Luizenmoeder is terug: Volkerts grappigste momenten van vorig seizoen [VIDEO’S] Weer genieten van het tweede seizoen van De Luizenmoeder met onder andere Henry van Loon als conciërge Volkert en Leny Breederveld als Helma, de recalcitrante juf van groep 7

OIRSCHOT - Het eerste seizoen van De Luizenmoeder was een ongelooflijk succes. Vanaf zondagavond kunnen kijkers eindelijk weer genieten van nieuwe afleveringen over basisschool De Klimop. We lagen vorig jaar massaal dubbel om onder andere conciërge Volkert, gespeeld door acteur en cabaretier Henry van Loon (36) uit Oirschot. Daarom ter ere van het nieuwe seizoen een compilatie van Volkerts meest grappige momenten.

Geschreven door Rebecca Seunis

De meeste mensen zullen de in Oirschot opgegroeide Henry van Loon kennen als stand-up comedian en van satirische programma's zoals Kopspijkers, Koppensnellers, Draadstaal, Van Zon op Zaterdag, Comedy Live en Vrijdag op Maandag. En inmiddels natuurlijk ook van De Luizenmoeder. Compilatie van grappige scènes

In De Luizenmoeder speelt van Loon de conciërge Volkert. Volkert heeft Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en is door schooldirecteur Anton (gespeeld door Diederik Ebbinge) aangenomen omdat de school daarmee aardig wat subsidiegeld opstrijkt. Volkert heeft de laagstbetaalde baan, maar hij heeft alles door en blijft in alle hectiek de rust zelve. Als voorproefje op de start van het tweede seizoen, hieronder een compilatie van grappige scènes met Volkert. ‘Dat zeiden de Nazi’s ook’ ‘Hij is heel goed met kinderen’ ‘Dat moet pijn gedaan hebben’

Een voorproefje van het tweede seizoen zie je hieronder. Uiteraard is conciërge Volkert er ook weer bij. [instagram:https://www.instagram.com/p/BtD86JYBZrG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again ]