Auto volledig door brand verwoest in Ravenstein, politie doet onderzoek Foto: Gabor Heeres

RAVENSTEIN - In de Verlengde Paltzstraat in Ravenstein is zaterdagnacht een auto volledig door brand verwoest. Rond twee uur kreeg de brandweer een melding dat er een Renault Scenic in brand stond. Toen de brandweer bij de brand aankwam, was de auto al niet meer te redden.

Geschreven door Corné Verschuren



Volgens een omstander is er mogelijk sprake van een conflict omdat er al eens eerder banden zijn lek gestoken en ruiten zijn ingegooid. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie kondigde via Burgernet aan extra onderzoek te doen. Ook vraagt ze mensen die iets verdachts hebben gezien contact op te nemen.