Auto ramt stilstaande auto in file A67 bij Eersel, vijf auto’s raken beschadigd

EERSEL - Een auto is zaterdag kort na middernacht vol achterop een stilstaande auto gebotst. Dat gebeurde op de A67 bij Eersel. Daar stond een file in de richting van Eindhoven.

Toen de bestuurder de file aan de linkerkant wilde passeren, botste hij tegen een stilstaande auto. Door de botsing ontstond er een flinke ravage op de weg. In totaal waren er vijf auto’s bij het ongeluk betrokken.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.