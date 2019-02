137 zakjes cocaïne en ruim 2000 euro cash in verborgen ruimte van auto, Bredanaar (25) aangehouden

OOSTERHOUT - Een 25-jarige automobilist uit Breda is zaterdag kort na middernacht aangehouden voor drugshandel. Agenten lieten de man stoppen op de Van Oldenbarneveldtlaan in Oosterhout voor controle.

In de auto stuitte de politie op een verborgen ruimte in het dashboard met daarin 137 zakjes cocaïne. In dezelfde ruimte was ook ruim tweeduizend euro contant geld verstopt.

De verdachte zit vast voor verhoor.