Man (25) gooit stoeptegel door ruit van huis in Tilburg en gaat ervandoor Foto: ter illustratie

TILBURG - Een 25-jarige man is zaterdagavond rond halfnegen op het Verdiplein in Tilburg aangehouden. De man had kort daarvoor bij een huis in de Haydnstraat een stoeptegel door een ruit van een huis gegooid.

Geschreven door Corné Verschuren

Een buurman zag het aan de overkant van de straat gebeuren en waarschuwde de politie. Hij rende zelf achter de verdachte aan. De getuige stopte met de achtervolging toen de verdachte omdraaide en dreigend op hem afkwam. Waarom de man de ruit heeft vernield, is niet duidelijk. De zit vast voor verhoor.