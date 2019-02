Deel dit artikel:













Vera (9) trotse winnaar van de ‘Kan-me-schille-trofee’ met een aardappelschil van 35 centimeter De kinderen schillen fanatiek de aardappels (Foto: Maurice Broeren)

WOUW - Het is echt wel iets om trots op te zijn, het winnen van de ‘Kan-me-schille-trofee’ 2019. Voor zover bekend is het namelijk een voor Brabant en Nederland unieke titel omdat het de enige wedstrijd ‘aardappels schillen’ is. De 9-jarige Vera Kortsmit uit Wouw wist zondagmiddag de langste aardappelschil te schillen en mag zich minstens een jaar lang de allerbeste schiller noemen. In de categorie kinderen welteverstaan, want de volwassenen hadden hun eigen competitie.

Vera schilde met een aardappelschilmesje de 35 centimeter bij elkaar. Guus Heijmans deed er in de competitie voor volwassenen nog een schepje bovenop; hij schilde een aardappel uit één stuk van maar liefst 2,04 meter lang.

De middag werd voor de dertiende keer op rij georganiseerd door de 46-jarige Maurice Broeren, eigenaar van Café-Zalen Donkenhof in Wouw. “Het is dertien jaar geleden als een geintje en met een klein groepje stamgasten begonnen. Maar er komen inmiddels wel zo’n honderd mensen op af. Het aardappels schillen door volwassenen doen we ook al heel lang en sinds drie jaar hebben we een aparte wedstrijd voor kinderen. Het gaat om een gezellige middag voor jong en oud met een wedstrijdelement.” Beste frietaardappel

Naast het schillen van de langste aardappelschil is er ook nog een competitie rondom de beste frietaardappel waaraan acht Wouwse boeren hebben meegedaan. Kortom, álles draaide zondagmiddag in de Donkenhof om een van Nederlands’ belangrijkste exportproducten: de aardappel. “En niet zomaar een aardappel hè, de Wòuwse aardappel! En er hebben ook alleen Wouwse boeren meegedaan. Met aardappels die op Wouwse zandgrond zijn geteeld”, legt Broeren uit. “We hebben vanmiddag denk ik al gauw zo’n 200 kilo frietaardappels staan snijden en gefrituurd. Het publiek heeft de friet van die verschillende aardappels blind geproefd en beoordeeld. Dus het winnen van de beste ‘frietaardappel’ is echt een publieksprijs."