Kenny B. vindt een nummer 1-hit niet belangrijk: 'Ik wil mensen blij maken met mijn muziek'

Het nieuwe album was voor Kenny B., die eigenlijk Kenneth Bron heet, naar eigen zeggen een hele bevalling. Maar de cd is klaar en de tour is gepland. “Ik ben er heel blij mee”, zegt de Tilburgse zanger.

Op de vraag of Bron nog een nummer 1-hit gaat scoren, antwoord hij: “Daar gaat het me niet om.” De reden om muziek te maken is voor hem heel anders. “Ik wil mensen gewoon blij maken met mijn muziek. Ik doe het voor mijn fans”, zegt de nuchtere zanger.

Bron, die in Suriname is opgegroeid, heeft van thuis uit meegekregen om ondanks de bekendheid ‘normaal’ te blijven doen. “Ik blijf gewoon down to earth.” Ieder mens is volgens de zanger gelijk, of hij nou een nummer 1-hit scoort of niet. “Ik vind het uiteraard wel leuk als mensen mijn muziek luisteren, dan zit ik stiekem wel te kijken naar het aantal views.”

Zonen

De toekomstdromen van Kenny B. gaan niet over zijn eigen carrière. “Ik heb al meer bereikt dan ik ooit heb durven dromen. Ik wil ander mensen nu vooral blij maken.” En die andere mensen vindt hij dicht bij huis. “Mijn zonen kunnen ook heel mooi zingen, dus ik wil hun meer gaan ondersteunen.”