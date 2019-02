Rini Wagtmans blij met terugkeer Rudi Lubbers: ‘Vanaf dinsdag gaan we aan z'n toekomst werken’

In een uitzending van ‘Andere tijden sport’ werden de erbarmelijke omstandigheden getoond waaronder Rudi Lubbers en zijn partner Ria in Bulgarije leefden. Een aftands bestelbusje op een desolate vlakte met daaromheen een groot aantal zwerfhonden. Lubbers liep op versleten schoenen met kapotte zolen. Dat was het trieste decor van de alledaagse werkelijkheid voor de bokser.

Geslaagde actie

Voor Wagtmans was die aanblik het startsein voor een hulpactie. Een geslaagde actie, want met een noodpaspoort op zak is Lubbers inmiddels in Nederland. Zijn partner Ria ligt in het ziekenhuis en komt later naar Nederland. Evenals hun honden. “Ik heb hem nog niet gesproken”, zegt Wagtmans. “Rudi krijgt een paar dagen om te acclimatiseren. Vanaf dinsdag gaan we gesprekken voeren hoe Rudi zijn toekomst wordt vormgegeven.”

En dat wordt een solide toekomst. Wagtmans: “We gaan onder meer op zoek naar een huis in een omgeving waar hij met Ria rustig kan verder leven. Maar ook waar de buren niet meteen gaan klagen over de honden.”

De voormalige meesterknecht van Eddy Merkx wordt niet graag als dé weldoener gezien. Hij doet wat ie kan. En zeker omdat hij vroeger zelf ook is geholpen. Wagtmans kwam bij de scheiding van zijn ouders alleen op straat te staan. Tante Koske stak de helpende hand toe en voedde hem op. Het denken aan die tijd, maakt hem weer emotioneel. “Ik ben arm geboren en heb altijd arm geleefd om later met een rijke geest mensen die in nood verkeren te kunnen helpen”, besluit Wagtmans.