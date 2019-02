Jongen die politieauto besprong, aangehouden voor vernieling

STEENBERGEN - Een 19-jarige jongen uit Steenbergen besprong zaterdagnacht een politieauto in Bergen op Zoom en werd aangehouden. Hij sprong uit het niets op de motorkap en beschadigde de wagen daarmee.

De jongen ging er in eerste instantie vandoor, maar kon rond half twee die nacht worden aangehouden in de Fortuinstraat. Hij zit in een politiecel en wordt zondag verhoord over de vernieling.

Motorkap

Agenten zagen rond een groepje jongeren lopen in een zijstraat van de Grote Markt. Één van hen sprong uit het niets op de motorkap van een politiewagen. De agenten die bij de politiewagen hoorden, stuurden andere politieagenten op de fiets achter de jongens aan. Zij konden de jongen uiteindelijk aanhouden.