'Rust zacht, lieve varkens', actievoerders leggen bloemen om 2500 verbrande varkens te herdenken

Margarit Gerrits uit Strijbeek vond het tijd voor een positief, liefdevol gebaar, maar niet iedereen kiest de vriendelijke, vreedzame weg om zijn mening te geven. De boerderij in Biezenmortel waar begin februari 2500 biggen en zeugen omkwamen bij een stalbrand, werd beklad door activisten. 'Burn in the hell farmer DBF' stond er onder meer te lezen. DBF staat voor Dierenbevrijdingsfront. Inwoners van het dorp voelden zich daarna geroepen een buurtwacht in te stellen.

In Eindhoven geen harde woorden of bekladdingen. Maar een gedicht over het varken en bloemen ter nagedachtenis van de verbande dieren. De bijeenkomst is georganiseerd door Burning Souls, De organisatie die zich inzet voor betere regelgeving om dramatische gevolgen van stalbranden te voorkomen, deed dat samen met Margarit Gerrits van stichting de Nobele Hoeve.

Die stichting hoopt op meer bewustwording van het welzijn van mens én dier. "We leggen bloemen om de omgekomen varkens te herdenken en ook om een ode de brengen aan het geweldige dier dat het varken is. Als we het dier beter kennen, maken we ook andere keuzes in de supermarkt. Ik geloof erin dat als we allemaal kunnen beslissen om bijvoorbeeld een dag in de week geen vlees te eten, het uiteindelijk voor de dieren beter en voor de boeren makkelijker wordt."