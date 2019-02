Deel dit artikel:













Edith supertrots op haar zoon, WK-snowboarder Niek van der Velden (18): 'Ook al wordt hij laatste' Niek van der Velden (Foto: ANP)

NISPEN - De familie Van der Velden zit zondagavond traditioneel met het bord op schoot voor de televisie. Al staat het kastje niet afgesteld op Studio Sport, maar een betaalkanaal. De reden? Zoon Niek komt in actie bij het WK snowboarden in Amerika. ‘We hebben er nog snel even een abonnement bij Ziggo voor afgesloten, haha!’

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De 18-jarige luchtacrobaat uit Nispen plaatste zich rechtstreeks voor de finale van het onderdeel slopestyle en moeder Edith vindt het natuurlijk geweldig. “Het is aftellen nu, want dit is het grote werk. We zijn súúúúúpertrots en vinden het helemaal te gek. We hebben er nog snel even een abonnement bij Ziggo voor afgesloten, haha!" Dat Nieks ouders niet zijn afgereisd naar het Amerikaanse Utah, heeft namelijk een reden. “De ervaring leert dat het geen geluk brengt als we erbij zijn”, lacht Edith. “We hebben ook tegen hem gezegd: misschien moeten we voortaan maar thuisblijven.” Verwachtingen

“Het zijn echt grote namen die daar staan, dus we zijn hartstikke trots ook al wordt Niek laatste”, zegt Edith over de verwachtingen voor zondagavond. “Slopestyle kent verschillende onderdelen en puntentellingen, dus je weet eigenlijk nooit waar het toe leidt en hoe de anderen het doen. We hopen op ’t allerbeste en voor ons kan hij sowieso niet verliezen.”