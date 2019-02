Straatroof en pogingen in Bergen op Zoom: 33-jarige man uit Halsteren opgepakt

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft zaterdagavond een 33-jarige man uit Halsteren opgepakt. Hij zou de afgelopen dagen meerdere straatroven hebben gepleegd en ook mislukte pogingen hebben gedaan in Bergen op Zoom.

Vrijdag aan het eind van de middag werd een 53-jarige vrouw van haar tas beroofd op de bij winkelcentrum De Zeeland aan de Van Konijnenburgweg. Ze viel toen een man op een scooter haar tas van haar schouder rukte. In haar tas zat onder meer een portemonnee met bankpassen. Niet veel later zijn met die passen spullen gekocht in winkels in de buurt. De vrouw raakte gewond maar kon wel een signalement van de dader geven.

Lichtgewond

Zaterdagavond om kwart over zes liep een vrouw van 61 over de Kloosterstraat. Een scooterrijder probeerde haar tas af te pakken. Dat lukte niet, maar doordat de vrouw viel raakte ze lichtgewond. Een vriendin die naast haar liep kon de dader beschrijven.

Om vijf voor tien die avond liep een 49-jarige man met zijn dochter van 15 over de Korenmarkt. Een man bedreigde hem met een mes en eiste geld. Er ontstond een worsteling en beide mannen vielen op de grond. Het meisje probeerde de overvaller nog weg te trokken, maar hij gooide haar op de grond. toen vader en dochter begonnen te roepen, ging de dader er zonder buit vandoor.

Camerabeelden

De politie heeft bij verschillende winkels waar met gestolen pinpassen was betaald, camerabeelden opgevraagd. Het signalement leidde naar de man uit Halsteren die op zijn scooter over de Gertrudisboulevard reed. Na een korte achtervolging konden agenten hem aanhouden. Hij had twee messen bij zich en is opgesloten in een politiecel. De politie is nog op zoek naar getuigen.