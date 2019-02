Harrie (49) kon na ongeluk net op tijd uitstappen, even later werd zijn auto in volle vaart geramd

NETERSEL - Nadat hij werd aangereden op de snelweg A67 bij Eersel en hij enkele keren tegen de vangrail botste, kwam Harrie uit Netersel zaterdagnacht met zijn auto tegen het verkeer in stil te staan. Een omstander zei hij dat snel uit de wagen moest komen. Eén minuut nadat Harrie veilig in de berm stond, werd zijn auto in volle vaart geramd door een andere auto. “Dit had heel anders af kunnen lopen.”

Zaterdagnacht, even na middernacht, gebeurde er een ongeluk op de A67 tussen Eersel en Eindhoven. Een auto raakte de auto van Harrie in de zijkant terwijl ze in de richting van Eindhoven reden. Nadat Harrie op de snelweg stil kwam te staan, werd deze geraakt door twee andere wagens.

Zijn auto is total loss, maar Harrie heeft ‘alleen maar’ spierpijn. “We hebben echt heel veel geluk gehad”, zegt hij. Ook de bestuurder van de auto die op de stilstaande auto van Harrie reed en de automobilist die daarna weer op de auto’s knalde, hebben er niks aan over gehouden.

Helder van geest

Het ongeluk staat op Harries netvlies gebrand: “Ik reed op de rechterrijstrook en zag een auto heel snel op me afkomen”, legt Harrie uit. “Toen hij heel dichtbij was, dacht ik dat hij mij zou rammen. Maar de bestuurder week uit naar links.” Vervolgens raakte de auto Harrie alsnog aan de bestuurderskant. Uiteindelijk kwam Harrie dus in de middenberm tot stilstand. “Toen ik crashte dacht ik dat het niet goed zou komen.”

Na het ongeluk was hij heel helder van geest. “Toen ik stil stond, ben ik meteen op zoek gegaan naar mijn telefoon.” Dat lijkt niet het eerste waar iemand aan denkt na een zwaar ongeluk, maar volgens Harrie was het een logische reactie. “Ik moest naar mijn werk voor een nachtdienst en wilde mijn collega’s laten weten dat ik niet kon komen.”

'Zo onbeschoft'

Nu is Harrie vooral boos op de bestuurder die hem aanreed. “Hij stopte honderd meter verderop in de berm, maar is na een paar minuten ook weer weggereden”, vertelt Harrie. “Als hij even achterom had gekeken, had hij de enorme ravage gezien die hij heeft aangericht.” De aangeslagen automobilist verheft zijn stem. “Dit is zo onbeschoft. Er hadden doden kunnen vallen.”

De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte en vervolgens doorreed, is nog niet gevonden. De politie is naar hem opzoek. "Ik hoop dat ze hem snel vinden", zegt Harrie, "maar misschien zal dat wel nooit gebeuren."

Harrie is niet de echte naam van de automobilist. Zijn naam is wel bekend bij de redactie.