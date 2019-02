Luuk de Jong redt PSV bij FC Utrecht, Eindhovenaren lopen punt uit op Ajax

UTRECHT - PSV heeft zondagmiddag met horten en stoten verder afstand genomen van Ajax. En dag na de nederlaag van de Amsterdammers bij Heracles punten de Eindhovenaren in een bloedstollend duel op de valreep een punt bij FC Utrecht: 2-2.

Utrecht schoot uit de startblokken en bezorgde PSV al vlak na het eerste fluitsignaal een valse start toen Sander van de Streek raak kopte uit een corner. Lozano kopte vlak daarna rakelings naast en ook Rosario miste, na 24 minuten, een grote kans met het hoofd. PSV was ook via Pereiro en een halve claim voor een strafschop gevaarlijk, maar het was de thuisploeg die de efficiëntie toonde en via Kerk op 2-0 kwam. Arbiter Makkelie en de VAR oordeelden daarbij dat er geen overtreding was gemaakt op PSV'er Lozano.

De tekst gaat verder onder de tweets:





PSV toonde na rust meteen volop inzet, met een kleine kans voor Dumfries als grootste wapenfeit, en werd na een uur spelen beloond via Luuk de Jong. Pereiro krulde vervolgens rakelings naast en ook De Jong en Bergwijn lieten het in de spannende slotfase lange tijd na om de gelijkmaker binnen te werken.

Vlak voor tijd kreeg het hongerige PSV alsnog de beloning en zoals zo vaak was Luuk de Jong de gevierde man. De Eindhovenaren mazzelden daarna gigantisch toen een overtreding van Dumfries, zelfs na het bekijken van de videobeelden, niet werd bestraft met een penalty voor Utrecht.