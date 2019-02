Volg hier live de hoogtepunten van FC Utrecht - PSV

PSV'er Hirving Lozano staat in de basis. (Foto: VI Images)

UTRECHT - PSV kan zondagmiddag zo zachtjesaan de platte kar weer van stal gaan halen. Na de zeperd van concurrent Ajax bij Heracles nemen de Eindhovenaren het op tegen FC Utrecht. Bij winst groeit het gat naar acht punten. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij. De tussenstand is 1-0.

Utrecht schoot uit de startblokken en bezorgde PSV al vlak na het eerste fluitsignaal een valse start toen Sander van de Streek raak kopte uit een corner. Lozano kopte vlak daarna rakelings naast en ook Rosario miste, na 24 minuten, een grote kans met het hoofd.

Statistieken

De statistieken voorspellen veel goeds: PSV verspeelde in zijn laatste twaalf Eredivisieduels met de Domstedelingen geen enkel punt. Bovendien is Utrecht ook de ploeg waar PSV in de Eredivisie het vaakst van won (67 keer).

Hirving Lozano en Steven Bergwijn staan in de basis bij PSV.