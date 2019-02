Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lek in de waterleiding verandert straat in Boxtel in rivier, met jerrycan elders schoon water tappen Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties.

BOXTEL - Met kaplaarzen aan, stonden sommige bewoners van de Koppel in Boxtel op straat. Langzaam veranderde hun straat in een kleine rivier. Een gesprongen waterleiding was oorzaak van het leed. De weg werd afgesloten omdat de straatklinkers dreigen te verzakken.

Geschreven door Malini Witlox

Volgens BrabantWater hebben de bewoners in huis geen water, bruin water of een lage waterdruk. "Bij de Vic van Alphenlaan kunt u water tappen. Neemt u hiervoor zelf een schone fles, jerrycan of emmer mee", luidt het advies. Monteurs waren in de straat om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.