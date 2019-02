Greenpeace trekt ten strijde tegen Rabobank om financiering megastallen

TILBURG - Greenpeace bindt de strijd aan met de Rabobank. De milieuorganisatie verwijt de bank dat ze geld heeft geleend aan boeren die er een megastal mee hebben gebouwd. In een zwartboek somt Greenpeace veertien veebedrijven, waar de bank meer dan 100 miljoen euro in stak.

In het zwartboek staan volgens de milieuorganisatie onder meer een megastal voor 21.000 dieren, een bouwplan van een vervuilende stal voor 16.000 varkens pal naast een natuurgebied, een slachthuis dat regelmatig de regels overtreedt en een plan voor een enorme mestfabriek in Oss. Volgens de milieuorganisatie is dit de realiteit achter de 'groene PR' van de bank met de slogan 'Growing a better world together'.

"Tegen vrijwel alle in het zwartboek vermelde plannen en bedrijven, bestaat grote weerstand van omwonenden en andere belangengroepen", stelt Greenpeace. Bij het onderzoek werd onder meer een beroep gedaan op data van het Kadaster.

Bij de Rabobank was zondagmiddag en zondagavond niemand bereikbaar om een reactie te geven. Vorige week liet de bank nog weten dat ze nummer één was op een duurzaamheidslijst van Sustainalytics.

De milieu-organisatie roept de bank op om een andere koers te gaan voeren en meer geld te steken in ecologische landbouw met minder dieren.