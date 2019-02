Rico Verhoeven maakt debuut als huisdichter: 'Lekker trainon en vechton'

EINDHOVEN - Rico Verhoeven maakte zondagavond zijn debuut als huisdichter bij het programma 'Makkelijk Scoren' op NPO 3. Zo'n halve minuut was hij te zien in het satirische programma met een zelfgeschreven gedicht. "Er zijn verschillende soorten sporton en daarvoor moet je trainon."

In het programma, gepresenteerd door Tex de Wit, Jonathan van het Reve en Diederik Smit, wordt teruggekeken op de sportweek. Met kunstig monteerwerk worden de verschillende nieuwsitems op een grappige manier belicht. Ook zitten er gespeelde scènes tussen en wordt Rico Verhoeven dus wekelijks ingevlogen voor een minuutje dichten.

Moment of fame

"Altijd vechton, altijd trainon. Steed maar trainon om beter te kunnen vechton", zo begint de kickbokser. "Zo kun je voetballon, volleyballon, handballon en luchtballon". Na een lange opsomming van allerlei sporten en voorwerpen die uiteraard niet echt eindigen op 'on' sluit hij af met: "Maar het mooiste blijft toch vechton en trainon." Verhoevens optreden duurde alles bij elkaar hooguit een minuut.

Maar er was meer Brabantse invloed. Veldrijder Mathieu van der Poel schijnt namelijk geen echte Brabander te zijn, zo stellen de cabaretiers. Wanneer hij in een interview te horen is, heeft hij namelijk een Belgisch accent. Ook woont hij al jaren niet meer in Brabant, maar dat is natuurlijk bijzaak. Makkelijk Scoren belicht met het item het feit dat de veldrijder als Brabander is geclaimd omdat hij succesvol is, maar vooral door België wordt verstoten omdat hij als een succesvolle Nederlander te boek staat.