Auto's die tien meter uit elkaar staan vliegen tegelijkertijd in brand in Oss De auto's die zondagnacht in brand vlogen in Oss (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties)

OSS - Twee auto’s die ongeveer tien meter van elkaar vandaan stonden, zijn zondagnacht in Oss tegelijkertijd in brand gevlogen. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend en daarom stelt de politie een onderzoek in.

Geschreven door Marlou van den Broek

De auto’s stonden op een parkeerterrein achter de Heilige Geestkerk aan de Berghemseweg. Rond half vier vlogen de auto’s in brand. De brandweer was snel op de plek van de brand, maar kon niet voorkomen dat de wagens onherstelbaar werden beschadigd.