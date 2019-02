Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gewond en veel schade bij ongeluk Eindhoven: 'Gelukkig zat er niemand op de bijrijdersstoel' Flinke schade bij beide auto's (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Bij een ongeval op de Gestelsestraat in Eindhoven is een auto met zo’n hoge snelheid op een andere auto ingereden, dat er van de bijrijderskant nauwelijks meer iets over is. De bestuurder van de auto die werd geraakt, is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marlou van den Broek

De politie spreekt van geluk dat er niemand op de bijrijdersstoel zat. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Het slachtoffer heeft een flinke hoofdwond overgehouden aan het ongeluk.