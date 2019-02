Deel dit artikel:













Jackpot van 27,8 miljoen euro in Staatsloterij valt in Brabant De winnaar heeft 27,8 miljoen euro in handen (Foto: ANP)

REUSEL-DE MIERDEN - Brabant is weer een miljonair rijker! De Staatsloterij Jackpot van 27,8 miljoen euro is gevallen in de gemeente Reusel-De Mierden. De winnaar won met het lotnummer CA 43802.

Geschreven door Marlou van den Broek

Volgens de Staatsloterij gaat het om één winnaar die het totale bedrag op zijn rekening gestort krijgt. Wie precies de winnaar is, wordt om privacy redenen niet bekend gemaakt. Winnaars van grote geldprijzen worden altijd uitgenodigd om langs te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Daar kunnen ze advies krijgen over hoe ze met het grote bedrag kunnen omgaan. 30 miljoen vorig jaar

In januari vorig jaar won een Brabander ook al een enorm geldbedrag. Een 62-jarige man uit Tilburg won toen de Oudejaarsloterij en kreeg een bedrag van 30 miljoen euro.