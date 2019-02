Jackpot van 27,8 miljoen in Staatsloterij zorgt voor 'kippenvelmoment' in Reusel

REUSEL-DE MIERDEN - Brabant is een multimiljonair rijker! De Staatsloterij Jackpot van 27,8 miljoen euro is gevallen in de gemeente Reusel-De Mierden. De winnaar won met het lotnummer CA 43802. Een medewerker van de Primera in Reusel noemt het een 'kippenvelmoment'. "Super en keileuk dat zo'n grote prijs in zo'n kleine gemeenschap mag vallen", zegt ze.

Volgens de Staatsloterij gaat het om één winnaar die het totale bedrag op zijn rekening gestort krijgt. Wie precies de winnaar is, wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt. Ook Bas Verblackt van de Primera-winkel in Reusel heeft geen idee wie de gelukkige winnaar is. Er heeft zich maandag in elk geval nog niemand in zijn winkel gemeld met een bedankje.

"Het is nog niet honderd procent zeker dat het lot hier is gekocht", vertelt Bas terwijl hij maandagochtend de zaak versiert. "Er zijn twee verkooppunten in Reusel", weet hij. Maar natuurlijk hoopt hij dat het lot bij hem in de zaak is gekocht. En dat de winnaar uit Reusel komt.

En Bas hoopt op gelukzoekers, mensen die juist naar zijn winkel komen in de hoop daar een winnend lot te bemachtigen. "We gaan het de komende dagen merken", zegt hij hoopvol.

Navraag bij de bakker in de buurt leert dat het daar nog niet gonst van de namen van mogelijke winnaars. Ook is er nog geen enorme slagroomtaart besteld. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen, beaamt een medewerker in de winkel.

Ook prijs in Eindhoven

Ook in Eindhoven viel een grote prijs. De eigenaar van het lot met nummer FL 57538 won 200.000 euro netto.

Winnaars van grote geldprijzen worden altijd uitgenodigd om langs te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Daar kunnen ze advies krijgen over hoe ze met het grote bedrag kunnen omgaan.

30 miljoen vorig jaar

In januari vorig jaar won een Brabander ook al een enorm geldbedrag. Een 62-jarige man uit Tilburg won toen de Oudejaarsloterij en kreeg een bedrag van 30 miljoen euro.