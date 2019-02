Dode bij schietpartij in Oss, dader nog spoorloos

De schietpartij vond plaats aan de Anna Bijnsstraat. Na het schietincident is er een auto weggereden met één of meerdere personen er in. Dit wordt door de politie onderzocht.

Buurtbewoners

Volgens buurtbewoners en de Turkse gemeenschap gaat het om een Turkse man van middelbare leeftijd die in de straat woonde. De politie wil dit nog niet bevestigen. Buurtbewoners zeggen ook dat ze kinderen hebben horen roepen.

Er was een ambulance bij de Anna Bijnsstraat. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet meer te landen. De omgeving van de vindplaats is afgezet met linten.

Speeltuin en huizen

De schietpartij vond in de buurt van een speeltuintje plaats. In de straat staan appartementen en woningen. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen.

Er hangt een politiehelikopter boven de straat. Dit is meestal om de buurt in kaart te brengen en om mogelijk de dader te vinden. Op dit moment heeft dat nog niets opgeleverd. De politie zal nog de hele maandagochtend bezig zijn met het onderzoek.

