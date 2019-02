Deel dit artikel:













Dode bij schietpartij in Oss, slachtoffer ligt onder laken tussen twee auto's Er is een dode gevallen na een schietpartij in Oss (Foto: Danny van Schijndel). De ambulance kwam ter plaatse (Gabor Heeres SQ Vision Mediaprodukties). Het schietincident vond plaats in de buurt van een speeltuin (Foto: Gabor Heeres)

OSS - Bij een schietpartij in Oss is een man aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de politie bevestigd. De man ligt tussen twee auto's en dit lichaam is afdekt onder een blauw laken. De schietpartij vond plaats aan de Anna Bijnsstraat. De politie heeft een idee wie het slachtoffer is.

Geschreven door Peer van den Heuvel

Er is een ambulance ter plaatse gekomen. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet te landen. De straat is afgezet met linten. Het schietincident vond in de buurt van een speeltuin plaats. In de straat staan appartementen en woningen. Buurtbewoners hoorden twee knallen. Er hangt een politiehelikopter boven de straat. Dit is meestal om de buurt in kaart te brengen. LEES OOK: Schietpartij in Oss, ambulance aanwezig