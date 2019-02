'Dronevliegen is het nieuwe midgetgolf', hindernisbaan geopend op vakantiepark Schaijk

Verslaggever Paul Post bekijkt de hindernisbaan op het vakantiepark

'Midgetgolf wat ouderwets'

"We vonden midgetgolf wat ouderwets en dit is onderscheidend en uniek", vertelt Charles Veerkamp van het vakantiepark trots. "Op dit moment kun je bijna nergens met drones vliegen. Het leek ons een leuke activiteit voor op ons park."

Leuk een aardig jan en alleman laten vliegen met een drone, de apparaatjes zijn best kwetsbaar. Maar voor fatale crashes tegen een pilaar is Veerkamp niet bang. "De propellers zijn beschermd en het gebied waarin je kan vliegen is afgeschermd door gps." Daardoor kan de drone in ieder geval niet hoger dan vier meter vliegen.

'Gaat niet om de snelheid'

"Samen met de instructeur proberen we mensen echt behendig te laten vliegen, het gaat niet om de snelheid", voegt de parkmanager daar nog aan toe.

Nog voor de hindernisbaan officieel is geopend lijkt er al veel animo voor te zijn. "We hopen er gasten mee te trekken naar ons park. We merken dat er veel interesse is in het proberen van het dronevliegen. Denk aan bijvoorbeeld kinderfeestjes of vrijgezellenfeesten."