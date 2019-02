Warme temperaturen vanaf Valentijnsdag: volop zon en 15 graden

EINDHOVEN - Na een periode van sneeuw, regen en kou, breekt een droge periode aan met zon. Deze week wordt er geen neerslag verwacht en donderdag en vrijdag wordt het zelfs ronduit zonnig. Met een temperatuur van 15 graden en weinig wind op vrijdag, voelt het misschien al een klein beetje als lente.

Komende nacht vallen er op sommige plekken nog wat buien, maar dat zullen deze week de laatste zijn. De wind komt dinsdag en woensdag van de zee, dus dat betekent dat het dan op de meeste plaatsen nog wat bewolkt is.

15 graden

Vanaf donderdag krijgen we droge, warme lucht. De zon zal vanaf dan flink gaan schijnen en vrijdag lopen de temperaturen zelfs op tot 15 graden. Wel worden de verschillen tussen dag en nacht groot. ’s Nachts en in de ochtend kan het namelijk zelfs een beetje vriezen.

Hoe het weer in het weekend eruit ziet, is nog wat onzeker. Mogelijk houdt de mooi-weer-periode wel aan. Zeker is in ieder geval dat we het wat warmer gaan krijgen op Valentijnsdag.