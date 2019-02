Peggy en Vivienne krijgen steeds meer pruiken aangeboden: 'Nu kunnen we nog meer mensen helpen'

Overal waar je kijkt staan dozen met pruiken. Peggy en Vivienne zijn sinds hun benoeming tot Brabanders van het Jaar overspoeld met mensen die een pruik willen doneren of juist graag een pruik willen hebben. Peggy: "Dit is superfijn. Want het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te helpen." Vivienne: "Ik ben blij dat we nu echt op de kaart staan."

In een maand tijd kregen ze maar liefst 200 pruiken en haarwerken. Meestal van mensen die zelf ziek zijn geweest en nu anderen willen helpen. Peggy: "Er zit voor hen toch een emotie achter die pruik."

Boos

Drie jaar geleden kwam Peggy op het idee om mensen die door ziekte hun haar verliezen, te gaan helpen. Dat gebeurde nadat verschillende familieleden van haar ziek werden.

Peggy voelde zich machteloos en boos. Maar ze besloot haar boosheid om te zetten in actie. "Er zijn heel veel mensen die een pruik hebben liggen en er niets meer mee doen. Maar je gooit 'm ook niet zo maar weg. Ik besloot die pruiken te gaan inzamelen, reinigen, modelleren en daarna gratis weg te geven aan mensen die dat heel hard nodig hebben."

Vreugdedansje

Nu loopt het dus storm. Vivienne: "We hebben wel een vreugdedansje gedaan. Er zijn niet alleen heel veel mensen die ons een pruik willen geven. Ook steeds meer mensen die ziek zijn weten ons nu te vinden. Daar ben ik heel blij mee. We hebben nu zo'n 1000 pruiken op voorraad, daar zit voor iedereen wel iets bij."

Vivienne laat zien wat voor pruiken ze allemaal hebben:

Vrijwilligers

Naast veel aanvragen en donaties van pruiken hebben zich ook nieuwe vrijwilligers bij stichting VIPE gemeld. En daar zijn Peggy en Vivienne heel blij mee. Peggy: "We hebben die vrijwilligers echt nodig. Zonder hen kunnen we dit niet doen."