Oud-wethouder wil bijna 5000 euro van vlogger en kunstenaar die hem beledigden, OM eist vrijspraak

STEENBERGEN - Een vlogger en een kunstenaar die vlogs maakten over de ex-wethouder in Steenbergen, kunnen volgens de officier van justitie niet veroordeeld worden voor stalking en belediging. De aanklager vroeg maandag om vrijspraak omdat politici meer moeten kunnen verdragen. "De filmpjes zijn vervelend maar er is geen grens overschreden", zei hij.

De Steenbergse oud-wethouder Vincent van de Bosch wil dat vlogger Vladimir Hornicek en kunstenaar Peter de Koning hem bijna 5000 euro betalen omdat ze hem geïntimideerd en bedreigd hebben.

De Officier van Justitie eiste dus echter vrijspraak. "De zaak is vervelend voor Van den Bosch, maar de grens van het strafrecht wordt met de filmpjes niet overschreden. Het hoort bij de rol van de journalist om de wethouder kritisch te volgen", aldus het Openbaar Ministerie. Er is geen bewijs voor de claim dat de de oud-wethouder ook privé is gestalkt, aldus justitie.

Eieren

De partijen stonden maandag tegenover elkaar in het beklaagdenbankje van de rechtbank in Breda. Van den Bosch gaf aan dat hij de helft van het gevraagde bedrag (2500 euro) in een stichting wilde storten die hij wil oprichten om politici in Steenbergen weerbaarder te maken.

De rest van het geld (2308 euro) is een vergoeding voor de aanschaf van camera-apparatuur, die de ex-wethouder ophing nadat zijn huis met eieren werd bekogeld.

Dorpsgek

D66-wethouder Van den Bosch kreeg het in november 2015 na een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen aan de stok met vlogger Hornicek. Die wilde hem buiten nog wat vragen stellen, maar Van den Bosch had daar geen zin in. Er ontstond een ruzieachtige sfeer waarna de wethouder Hornicek een dorpsgek noemde en hem een duw gaf. Het filmpje werd een internethit. Van den Bosch zei later dat hij door vermoeidheid overmand was en dat de cameraman hem al maanden hinderlijk achtervolgd en sarde.

Van den Bosch trad enkele weken na de ruzie af als wethouder. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij werd geïntimideerd en bedreigd. De vlogger maakte volgens hem nog meer vlogs over hem. Ook De Koning zou in een van die filmpjes te horen zijn. Hij spreekt daarin over een goudvis met de naam Vincent. Hij zou die vis wel willen bakken, zegt hij in de vlog.

'Was een grapje'

Tijdens de rechtszaak zei Hornicek dat hij de wethouder niet belaagd heeft. "Het is een verzinsel." Ook De Koning stelt onschuldig te zijn. "Ik heb nooit samengewerkt met Hornicek. Ik heb alleen soms een grapje gemaakt, maar ik hem hem nooit beledigd. Ik geef gewoon mijn mening. En dat wordt gefilmd door allerlei media."

Ook wethouder in strafbankje

De rechter doet over twee weken uitspraak. Overigens zat de wethouder later op maandag ook in het beklaagdenbankje. De twee kunstenaars hebben hem op hun beurt gedaagd wegens laster, belediging en mishandeling. Van den Bosch stelde onder meer in zijn aangifte, die hij doorstuurde aan Omroep Brabant dat Hornicek bekend staan als crimineel. In die zaak eiste het OM 350 euro of zeven dagen cel, een gebruikelijke eis bij smaad. Belediging is volgens de officier van justitie ook bewezen, maar hij vindt een straf niet nodig, omdat de wethouder al moest aftreden. Mishandeling is niet aan de orde, aldus het OM.



“Het was na een beladen vergadering over asielzoekerscentrum. Ik heb op een onbeholpen manier gereageerd. Dit doe ik normaal niet. Ik was moe. Ik heb Hornicek niet geslagen,” vertelde de wethouder bij zijn verdediging. Zijn advocaat vergeleek de zaak met die van treitervlogger Ismael, die door premier Rutte 'tuig van de richel' werd genoemd. Rutte werd ook niet vervolgd.