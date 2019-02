Deel dit artikel:













78-jarige vrouw overleden na botsing op beruchte kruising Vijf Eikenweg in Oosterhout De bestuurder van de personenauto raakte zwaargewond. (Foto: Marcel van Dorst/ SQ Vision)

OOSTERHOUT - Op de Vijf Eikenweg in Oosterhout zijn een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de personenauto is overleden. Het gaat om een 78-jarige vrouw uit Oosterhout.

Het ongeluk gebeurde volgens de politie rond 13.30 uur op de kruising van de Ketenbaan met de Vijf Eikenweg. De vrouw kreeg ter plaatste medische hulp, maar bezweek even later aan haar verwondingen. De provinciale weg werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Over de toedracht van het ongeval kan de politie nog niets zeggen. De vrachtwagenchauffeur is overgebracht naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Vaak ernstige ongelukken

De Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen is een beruchte provinciale weg. Er gebeuren regelmatig ernstige ongelukken op de N631. De kruising Vijf Eikenweg met de Ketenbaan wordt in 2020 aangepast, er wordt dan een rotonde aangelegd. Wethouder Witte gaf daarover eind vorig jaar aan: “De gemeente Oosterhout is blij dat de provincie gehoor geeft aan onze oproep om de aanpak van de kruising Ketenbaan/N631 naar voren te halen. Afgelopen jaren zijn op dit punt meerdere (dodelijke) ongelukken geweest. We hopen dat er na de reconstructie een veiliger situatie ontstaat, weggebruikers met volle aandacht rijden en minder of liefst geen doden en gewonden meer te betreuren zullen zijn.” Onderzoek

Uit onderzoek van RTL Nieuws kwam de Vijf Eikenweg eerder ook als gevaarlijk uit de bus. Tussen 2014 en 2016 zouden er meer dan zestig ongelukken zijn gebeurd, waarbij verschillende keren een dode te betreuren was.