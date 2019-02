Keeper vv Dongen maakt gelijkmaker in blessuretijd: 'Gekkenhuis, echt geweldig'

DONGEN - De vierde nederlaag op rij leek er afgelopen weekend aan te komen voor vv Dongen, want kort voor tijd stond het op achterstand tegen Blauw Geel '38. De blessuretijd was zelfs bijna voorbij toen Wessel Sprangers de 2-2 maakte. De doelman van de Dongense club uit de derde divisie voorkwam zo een nieuwe nederlaag en bezorgde zichzelf een sportief hoogtepunt.

Voor aflevering zestien in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’ belden we met Wessel Sprangers, de 20-jarige doelman die met zijn naam op het scoreformulier kwam te staan, om meer te weten te komen over dit persoonlijke hoogtepunt.

Wat dacht jij, ik ga maar eens mee naar voren en maak die gelijkmaker?

"Ja. Ik was al een keer eerder mee naar voren gegaan, maar toen vloog de bal hoog over. Nu dacht ik: laatste minuut, zonder het aan de trainer te vragen ga ik mee naar voren. Ik liep naar de eerste paal en die bal kwam precies bij mij, ik hoefde hem alleen nog maar binnen te knikken. En dat lukte, het was een prima goal eigenlijk."

Ooit al eens eerder gescoord als keeper?

"Nee, ik mag eigenlijk nooit mee naar voren, ondanks mijn lengte. Geen idee waarom. Nu ging ik mee en dan ben je meteen bepalend, dat is wel heel erg tof. Volgende keer ga ik denk ik al in de veertigste minuut mee naar voren, haha."

Is dit dan ook het hoogtepunt in je nog jonge carrière of geniet je meer van een belangrijke redding in de laatste minuut?

"Dit is toch wel uitzonderlijk. Scoren. Wie had dat gedacht? Ik kan heel erg genieten van een redding. Zeker als dat in de laatste minuut een belangrijke redding is. Maar scoren is toch wel mooier. Het is de allerlaatste minuut, dan besluit je mee naar voren te gaan en valt die bal gewoon op je koppie. Dat is geweldig."

En dan mag je voor het eerst echt juichen, wist je wat je moest doen?

"Haha, dat is wel mooi. Ik liep weg en kwam als eerste de reservekeeper tegen. We sprongen elkaar in de armen en de rest van het team volgde. Het leeft ook echt bij iedereen, dat was leuk om te zien. Daarna zwaaide ik nog even naar de mensen die voor mij waren komen kijken. Daar reageerde de rest van de tribune ook op en toen ging het weer even goed los. Gekkenhuis, echt tof."

Met die treffer wist je een vierde nederlaag op rij voor Dongen te voorkomen, maakt dat het nog extra fijn?

"Ja, absoluut. Dit hadden we echt even nodig. Elke ploeg heeft wel eens zo'n fase waarin het niet zo lekker loopt. Wij hebben de pech dat we zo'n periode meteen na de winterstop hebben. Hopelijk is dit nu de ommekeer. Ik ben wel een beetje klaar met verliezen. En ik niet alleen, de hele ploeg."