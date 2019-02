Manifest over zorg voor ouderen: 'We moeten samenwerken met de provincie om dit op te lossen'

DEN BOSCH - Tien maatschappelijke organisaties, waaronder de ouderenbond, hebben maandagmiddag een manifest overhandigd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in de provincie. Hiermee willen ze de provincie overtuigen samen te werken om de zorg voor ouderen te verbeteren.

Ouderenbond KBO-Brabant is de initiatiefnemer voor dit sociaal-economisch manifest. Voorzitter Leo Bisschops: “We zien dat het aantal senioren in Brabant steeds verder groeit. Er dreigt een fors probleem voor ouderen.” Het manifest begint met de belangrijkste problemen, onderbouwd met cijfers. Zo zou het aantal ouderen boven de 65 jaar tussen 2016 en 2040 met meer dan vijftig procent toenemen.

Meer handjes nodig

Een enorme druk op professionele verzorgers en mantelzorgers, die volgens Bisschops het gevolg is van de vergrijzing. “We hebben handjes nodig, nu en in de toekomst.”

Daarom is bijvoorbeeld ook het ROC, een school die mbo-opleidingen aanbiedt, betrokken bij dit manifest. Meer zorgverleners zou volgens Bisschops een van de oplossingen voor het probleem kunnen zijn.

Verkiezingen Provinciale Staten

Volgens Bisschops is het erg belangrijk dat ook de provinciale politiek hierbij betrokken is. “Zij zijn de afgelopen vier jaar vooral bezig geweest met economische zaken, nu is het tijd dit ook te combineren met het sociale terrein.” Het is daarom niet toevallig dat het manifest ruim een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen wordt aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

De provincie is volgens hem onmisbaar om de zorg voor ouderen beter te regelen. “Zij kan deskundigheid inbrengen. De provincie heeft een verbindende rol”, legt Bisschops uit. “Geen enkele partij kan het probleem omtrent het groeiend aantal ouderen alleen oplossen. We moeten met z’n allen aan tafel om een oplossing te vinden voor deze situatie.”