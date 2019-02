Daders van schietpartij PSV te zien op camerabeelden

EINDHOVEN - In Bureau Brabant van maandagavond was onder meer aandacht voor de schietpartij bij het Philips Stadion (en voor supporterscafé De Aftrap) in Eindhoven op zaterdagavond 22 december. PSV speelde die avond tegen AZ. Drie mannen, duidelijk te zien op camerabeelden, slaan iemand in elkaar en schieten tijdens een achtervolging iemand in het been. Ondanks de beelden heeft de politie de mannen nog niet opgespoord.

Je ziet hoe de bewuste avond drie mannen de weg oversteken en doelgericht naar de voorkant van café De Aftrap lopen. Ze komen daar aan en een van de drie slaat vrijwel direct iemand neer. Zodra de cafébezoekers door hebben dat er iets gaande is, gaan ze op het tumult af. De drie mannen gaan er meteen vandoor en vluchten de Gagelstraat in. Een groep cafébezoekers zet de achtervolging in.

Slagaderlijke bloeding

Dan trekt een van drie mannen een pistool en lost een schot. Bij het volgende schot wordt een van de achtervolgers, een 22-jarige man uit Eindhoven, in zijn been geraakt. Hij heeft een schotwond en een slagaderlijke bloeding.



De politie wil weten wie er achter de mishandeling en schietpartij zitten. Ook is de politie op zoek naar informatie over de zwarte Volkswagen Polo die zeer waarschijnlijk met de zaak heeft te maken.

Het signalement van de drie mannen

De drie mannen zijn blank en hebben kort, donker haar. De eerste man heeft een donkere broek aan en een jas met lichtkleurige mouwen of misschien een bodywarmer. De tweede man heeft een donkere jas en spijkerbroek aan. Bij de derde, een wat oudere man, valt vooral het bijzondere loopje op, met zijn voeten naar buiten.

Andere zaken in Bureau Brabant

Verder werd in Bureau Brabant aandacht besteed aan de vuurwerkbom die op 15 juni 2018 midden in de nacht bewoners aan de Sint Elisabethstraat in Vught de schrik van hun leven bezorgde en aan de gewiekste diefstal van drie iPhones in een winkel in Waalwijk door twee jonge jongens en twee jonge meiden.

Mensen die meer weten kunnen bellen met de politie: 0800-6070. Doet u dit liever anoniem, bel dan 0800 - 7000.